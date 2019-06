All das kann sich nur ändern, wenn sich die Einstellung gegenüber Frauen im Fußball ändert. Was vor allem fehlt, sind Zuschauerakzeptanz und Geld – und diese beiden Faktoren bedingen sich leider gegenseitig. Das zeigen Länder wie Frankreich, England oder die USA: Dort wird Frauenfußball finanziell und strukturell stärker gefördert, dadurch haben sie bessere Teams, die einen spannenderen Fußball spielen, den wiederum Zuschauerinnen und Zuschauer lieber angucken. Mehr Menschen sehen sich die Spiele live oder im Fernsehen an, wodurch mehr Geld generiert wird, was wiederum in die Spielerinnenföderung gesteckt werden kann. Und so weiter.