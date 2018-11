In diesem Jahr findet die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden statt. Das deutsche Team schaut auf sechs EM-Titel in Folge zurück, was für eine Serie. Also warum nicht einfach damit weiter machen?

Am 16. Juli ist die EM gestartet. Das Finale ist am 6. August. Die deutsche Nationalmannschaft muss sich zunächst in Gruppe B den Gegnern Italien, Russland und Schweden stellen.