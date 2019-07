Bei den Intel Extrem Masters in Köln treten vom 17. bis 20. Dezember sechs internationale Top-Teams gegeneinander an. Das Event gilt als Höhepunkt des E-Sport-Jahres 2015, ist quasi das Finale der Saison. Dem Gewinnerteam winken am Ende 50.000 Dollar und eine Qualifizierung für die Weltmeisterschaft, die im März 2016 in Kattowitz ausgetragen wird.