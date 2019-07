Was ist passiert?

SPD, CDU und CSU wollen E-Sport in Deutschland endlich als Sportart anerkennen. Das geht aus dem Koalitionsvertrag hervor, den die Parteien ausgehandelt haben (Kicker). Die Koalition kommt allerdings nur zustande, wenn eine Mehrheit der SPD-Mitglieder sich für die GroKo ausspricht.

Im Koalitionsvertrag heißt es:

"Wir erkennen die wachsende Bedeutung der E-Sport-Landschaft in Deutschland an. Da E-Sport wichtige Fähigkeiten schult, die nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung sind, Training und Sportstrukturen erfordert, werden wir E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen."