Wer schon mal ein Fußballstadion besucht hat, weiß: Frauen und Männer sitzen Seite an Seite auf der Tribüne. Frauen verstehen, was Abseits bedeutet und dass man nach einer Roten Karte das Spielfeld verlassen muss. Es gibt Frauen, die lieben Fußball. Ja, tatsächlich. Und es ist sogar vorstellbar, dass es Frauen gibt, die nicht zu Hause kochen und darauf warten, bis ihr Mann vom Spiel zurückkommt, um mit ihm zu essen. Warum? Weil Frauen nicht an den Herd gehören, sie gehören ins Stadion. Es ist 2018.