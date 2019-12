Lena: Ich habe es bei Facebook gesehen und mir kleine Videoschnipsel ihres Spiels angeschaut.

bento: Du hast es gar nicht live verfolgt?

Lena: Nein, ich musste länger arbeiten und anschließend noch Weihnachtseinkäufe erledigen. Ich wusste nicht, an welchem Tag Fallon bei der WM mitspielt. Chancen hätte ihr vorher sowieso niemand eingeräumt. Laut den Videos, die ich gesehen habe, war sie aber sehr gut drauf. Besser als damals gegen mich.

bento: Du hast schon mal gegen sie gespielt?

Lena: Ja, ich spiele seit zwei Jahren in der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Dieses Jahr waren wir für einen Wettkampf in Rumänien. Wir haben in einem Viererteam gegen Fallon Sherrock und drei andere Engländerinnen gespielt. Auch da hatte man schon großen Respekt vor ihr. Obwohl sie damals keinen so guten Tag hatte, haben wir leider verloren.