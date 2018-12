"Gibt es für die Dame ein Mittel, Ryan Joyce zu schlagen?" – "Vielleicht die Klamottenwahl."

Was vielleicht wie die Kommentierung eines Darts-Spiels älterer Herren in der Kneipe um die Ecke klingt, hat sich in Wahrheit beim TV-Sender Sport1 während der aktuell stattfindenden Darts-WM in London zugespielt. Auf seine sexistischen Sprüche folgte ein Shitstorm für Co-Kommentator Gordon Shumway – und eine Entschuldigung mit den Worten, er habe sich "missverständlich" ausgedrückt.