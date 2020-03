Am Dienstag um 17.30 Uhr deutscher Zeit spielt das deutsche Team gegen Irland. Die Mannschaft gilt als Außenseiter. Aktuell liegen die Deutschen an Platz eins der Vorrundengruppe B. Am Donnerstag und Freitag kommen dann wieder schwere Gegner auf das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg zu: Argentinien und die Niederlande. Die ersten Vier der Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein.