Leigh Griffiths ist Stürmer beim Fußballverein Celtic Glasgow. Derzeit fällt der 28-jährige Spieler aus, weil er an Depressionen erkrankt ist.

Am Donnerstag spielte der Verein gegen Red Bull Salzburg in der Europa-League. Obwohl Griffiths gerade nicht spielt, zeigen die Fans, dass sie ihn auch weiterhin unterstützen: Auf der Tribüne hielten einige ein großes Banner mit der Aufschrift "It's OK, not to be OK – you'll never walk alone, Leigh".