Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß meinten es ernst, doch viele konnten über das Gesagte nur lachen. Am Freitag griffen die beiden Bayern-Bosse – der eine Vorstandsvorsitzende, der andere Präsident – in einer Konferenz die anwesenden Medien, Journalisten und Fußball-Experten an.