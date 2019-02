Du hast mit Fitnesstraining angefangen, um dein Selbstvertrauen zu stärken. Wie kam es dazu?

Mit 17 ging meine erste längere Beziehung in die Brüche. Es gibt verschiedene Arten, damit klarzukommen; mich hat damals ein Bekannter gefragt, ob ich zum Pumpen mit ins Fitnessstudio kommen will. Mir ging es emotional nicht gut und ich hatte das Gefühl, dass ich etwas Neues brauche. Also habe ich es gemacht.

Wie stärkt das Training dein Selbstvertrauen?

Mit 18 oder 19 ging es mehr darum, sich mit anderen zu vergleichen. Habe ich bessere Arme als der? Das lässt aber nach, je älter und reifer man wird. Heute ziehe ich mein Selbstvertrauen daraus, dass ich in der Lage bin etwas zu schaffen, was viele andere nicht können: Ich bin diszipliniert, halte durch und verändere so meinen Körper.