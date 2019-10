Bikram Yoga zählt zu den körperlich anstrengendsten Yoga-Arten. Warum macht man so etwas – und ist das eigentlich gefährlich? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was heißt Bikram?

Bikram Choudhury ist der Erfinder des nach ihm benannten Yoga-Stils. Nach einer Knieverletzung hat er Ende der Sechzigerjahre in Mumbai die bis heute bekannte Abfolge der Yoga-Übungen entworfen. Sie bestehen aus zwei Atemübungen und 24 Yoga-Haltungen, die immer in der gleichen Reihenfolge ausgeführt werden sollten. Begonnen wird mit dem Halben Mond, die letzte Übung ist der Wirbelsäulendrehsitz. Davor und danach wird tief geatmet. Mittlerweile gibt es in ganz Deutschland in vielen größeren Städten Bikram-Studios.