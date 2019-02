Wer ist Bibiana Steinhaus?

Die 39-jährige Polizistin pfeift seit der vergangenen Saison Spiele in der ersten Bundesliga. Am 10. September 2017 gab sie ihr Debüt beim Spiel Hertha BSC gegen Werder Bremen. Als Vierte Offizielle hatte sie auch davor schon am Seitenrand das Spiel kontrolliert. 2007 kam sie zum ersten Mal in der zweiten Liga zum Einsatz.