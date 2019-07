Fühlst du dich in deiner Arbeitskleidung wohl?

Ja, mittlerweile schon. Es gab aber auch Zeiten, in denen mir es unangenehm war, im Bikini aufs Spielfeld zu gehen. In Deutschland wird penibel darauf geachtet, dass man kein Kilo zuviel auf den Rippen hat und wenn man mal nicht in Top-Form ist, fällt das in unserer Kleidung natürlich schnell auf. Deswegen sollte es zur Normalität werden, dass jeder das anhat, worin er sich wohlfühlt. Beachvolleyballerinnen sollten in ihrer Arbeitskleidung akzeptiert und als professionelle Sportlerinnen angesehen werden – und nicht als Mädels in knappen Höschen.

Glaubst du, dass es für Volleyballerinnen schwieriger wäre sich zu vermarkten, wenn ihr nicht auf euer Äußeres reduziert werden würdet?

Ich finde es ehrlich gesagt schon jetzt sehr schwierig, sich als Volleyballerin überhaupt zu vermarkten. Unternehmen trauen dem Sport wenig zu. Da Fußball in Deutschland auf der Beliebtheitsskala mit Abstand die Nummer eins ist, werden Randsportarten wie Volleyball unglaublich vernachlässigt. Da müsste auch ein Umdenken in der Bevölkerung stattfinden.