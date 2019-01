Andrés Iniesta hat das nun auch erkannt - und sich für das Foto entschuldigt.

Er habe "niemanden verletzten" wollen mit dem Bild, ließ Iniesta am Mittwoch, drei Tage nach dem ursprünglichen Posting, über sein Management mitteilen. "Er möchte sich bei all den Menschen entschuldigen, die sich beleidigt fühlen könnten", hieß es zudem in der Erklärung. (The Local)

War überhaupt einer der Heiligen Drei Könige schwarz?

Nicht im Ursprung. Die Bibel spricht im Matthäusevangelium nur von "Sterndeutern" und meint damit Magier. Erst im 6. Jahrhundert werden sie zu Königen, erst in der Kunst des 10. und 11. Jahrhunderts werden sie zu Afrikanern, Asiaten und Europäern. Historiker gehen davon aus, dass die drei Sterndeuter bis dahin als Weise aus dem arabischen oder persischen Raum galten.