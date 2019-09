Um den Hype um American Football zu verstehen, haben wir mit Anton Behrens (28) von der Deutschen Sporthochschule in Köln gesprochen.

In seiner Promotion befasst er sich mit der Internationalisierung von Teamsport. Anton glaubt, dass es zwei wesentliche Treiber für den aktuellen Trend gibt. Zum einen habe die Verfügbarkeit von Football-Content in den vergangenen Jahren durch TV und Social Media extrem zugenommen. Außerdem sei durch Formate wie "ran NFL" viel dafür getan worden, auch dem unwissenden Zuschauer das Regelwerk zu vermitteln und so Interesse an dem Sport zu wecken.

Anton geht sogar so weit, zu sagen, dass Football für viele Sportfans eine Alternative zum Fußball werden könnte. Das liegt unter anderem an der "Competetive Balance": "In der NFL haben alle Vereine denselben Spieleretat, was für einen ausgewogenen Wettbewerb sorgt. Dass ein Team sieben Jahre hintereinander die Meisterschaft gewinnt, wie es in der Bundesliga mit dem FC Bayern München passiert ist, wird es im Football dadurch nicht geben", sagt er.