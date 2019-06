Glaubst du, dass Papst Franziskus der Richtige für diesen Job ist?

"Ich glaube, dass Papst Franziskus nicht allem zustimmt, was in dem Papier behauptet wird – er ist wahrscheinlich offener als viele andere im Vatikan. Immerhin, trotz all seiner Kritik an der LGBT-Gemeinde, hat er immer den Dialog beschworen.

Der Papst hat meiner Meinung nach das Problem, dass er zum einen behutsam auf die LGBT-Gemeinde zugehen möchte, aber zum anderen von ihnen erwartet, den katholischen Blick auf Sexualität zu akzeptieren. Diesen Spagat kann er nicht mehr auflösen.

Ich verehre Papst Franziskus dennoch dafür, dass er überhaupt erst die LGBT-Diskussion in die Kirche geholt hat. Unter Johannes Paul II. oder Benedikt XVI. war das undenkbar. Den Wandel zu einer tatsächlichen Öffnung vollziehen muss dann aber jemand, der nach Papst Franziskus kommt."