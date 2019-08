Mehr als ein Effekt bleibt davon wohl kaum. Dem Getränkeriesen tun die Plakate nicht weh. Auf Schwule und Lesben haben homophobe Attacken hingegen sehr wohl Auswirkungen – auch schmerzhafte. "Die gesamte Regierungspropaganda basiert auf Konflikten und sie brauchen Feinde", warnt Tamas Dombos, Anwalt der ungarischen LGBT-Organisation Háttér, gegenüber Reuters: "Nach der EU, Migranten, Nichtregierungsorganisationen und sogar Obdachlosen könnten es nun LGBTIQ*-Personen sein."

Es könnte also die herrschende Homophobie weiter anstacheln.

Wann und wie viel sich Unternehmen in gesellschaftliche Probleme einmischen sollten, wird immer wieder diskutiert. Geht es nur darum, Produkte zu verkaufen? Oder sollten Unternehmen auch Stellung beziehen? In den USA engagierte Nike bewusst Colin Kapernick als Werbegesicht, den gefeuerten Star-Quarterback, der durch sein Knien bei der Nationalhymne auf Polizeigewalt aufmerksam machte. Und der Eis-Riese Ben & Jerry's wirbt seit Jahren mit "Ehe für alle"-Kampagnen oder Anti-Trump-Eis.

Was die Kampagne besonders heuchlerisch macht: Coca-Cola wäre in der Lage, tatsächlich für eine bessere Welt einzutreten.

Dies aber vor allem in Bereichen, in denen das Unternehmen wirklich etwas bewegen kann – beim eigenen Zuckergehalt zum Beispiel. Zwar hat der Zuckerwasser-Hersteller versprochen, bis 2020 den Zuckergehalt in seinen Getränken um zehn Prozent zu reduzieren. Bei aktuell knapp elf Gramm Zucker pro 100 Milliliter ist das jedoch verschwindend wenig.

So wird mit nur schönen Regenbogenetiketten vom Inhalt abgelenkt – ohne dass es Menschen in Ungarn wirklich weiterhilft. Am Ende geht es eben doch nicht um Vielfalt. Sondern nur um Werbung.