Wir haben mit Linus über seine Petition gesprochen – und ihn gefragt, wie es nun mit dem Transsexuellengesetz weitergehen soll.

Deine Petition haben innerhalb weniger Tage fast 25.000 Menschen unterzeichnet. Wie hat sich das angefühlt?

"Großartig! Ich hatte mich am Anfang über den Gesetzentwurf einfach nur maßlos geärgert, war mir aber nicht sicher, was ich dagegen tun kann. Dann dachte ich mir: Alles ist besser als Nichtstun. Viel Hoffnung hatte ich allerdings nicht.

Das nun in so kurzer Zeit so viel Unterstützung kam, macht mich glücklich. Es gibt mir das Gefühl, nicht allein und hilflos zu sein."