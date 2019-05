Food

Wer Aperol Spritz nicht mag, hat ihn nicht verstanden

Es ist Hochsommer in Italien. Mit meiner Schwester sitze ich am Nachmittag vor einer vollen Bar in Verona, jede hält einen kalten Aperol Spritz in der Hand. Salute! Orange-roter Sprudel, leicht bitterer Geschmack, Orangenscheibe – es schmeckt nach Sommer, nach Leichtigkeit.

Was könnte man daran nicht mögen!?

Aperol Spritz besteht wahlweise aus Prosecco oder Weißwein, dazu Mineralwasser und etwas vom namensgebenden orangen Bitterlikör. Der "New York Times" allerdings schmeckt das nicht. "Aperol Spritz ist kein guter Drink", lautete dort kürzlich eine aufsehenerregende Schlagzeile. Instagram-tauglich sei das farblich an den perfekten Sonnenuntergang erinnernde Getränk, sicher. Aber meist sei er doch zu süß, der Prosecco zu billig und das Eis verwässere den Geschmack. Und damit hat die "New York Times" einen ziemlichen Streit angezettelt.