Today

Wir haben in Hamburgs Reichenviertel an Türen geklingelt und nach der DSGVO gefragt

Spoiler: Es war sehr eigenartig.

Ein Schock geht durch Deutschland: Müssen Millionen von Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ihre Klingelschilder abmontieren, nur, weil die Bürokraten in Brüssel bei der DSGVO gepfuscht haben? Stehen bald vielleicht nur noch Nummern an unseren Türen? Und was macht das mit uns?