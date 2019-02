In den meisten amerikanischen Highschool-Filmen gab es Footballspieler und Cheerleader, in deutschen Serien gab es Oliver Pocher in “Sternenfänger”. Alles sehr straight.

Wer nach Filmen mit lesbischen Charakteren gesucht hat, fand "Lost and Delirious", "But I’m a Cheerleader" und dann sehr viele Softpornos, die man sich eher nicht anschauen wollte. Das Angebot war begrenzt.

Wer sich bei einer lesbischen Frau ein bisschen im DVD-Regal umschaut, wird in vielen Fällen irgendwann mindestens eine Staffel von "The L-Word" finden.

Denn bis heute ist es die einzige bekannte Serie, in der es fast ausschließlich um das Leben von lesbischen Frauen geht.

In der Serie geht es um eine Gruppe von Frauen in Los Angeles. Die Charaktere sind divers. Schwarz, weiß, kurze Haare, lange Haare. Die Frauen in "The L-Word" führen Leben, wie man sie auch überall sonst findet. Sie gründen Familien, machen Karriere - struggeln aber auch mit sich und ihrem Leben.