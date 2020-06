Derzeit bei Sky Go und Sky Ticket sowie bei Filmfriend im Abo inklusive und unter anderem bei Amazon Prime Video, Rakuten TV oder Google zum Ausleihen verfügbar

Worum geht es?

Touko Laaksonen ist in seinem Job als Werbegrafiker erfolgreich, fristet als Schwuler im Nachkriegs-Helsinki aber ein einsames Dasein. Homosexualität ist in Finnland strafbar - und bleibt es noch bis 1971. So begegnet er Gleichgesinnten nur bei gefährlichen, nächtlichen Streifzügen in öffentlichen Parks. Er beginnt, seine Fantasien von hypermaskulinen, muskelbepackten Männern mit Schnauzbart, wahlweise in Leder und/oder Uniform gekleidet, zu Papier zu bringen. Was als privates Hobby anfängt, wird bald Kult in der schwulen Subkultur, als er seine Zeichnungen an ein amerikanisches Bodybuilder-Magazin schickt. Das Pseudonym "Tom of Finland" ist geboren.

Was ist dran?

Regisseur Dome Karukosi erzählt unaufgeregt von "Tom of Finlands" Anfängen bis zu seinem Aufstieg zur schwulen Ikone, stets nah an den biografischen Fakten. Trotz der Offenherzigkeit von Laaksonens Kunst, ist das Biopic allerdings erstaunlich zahm geraten – und weniger queer als die Realität. Das passt zur Tatsache, dass "Tom of Finland" mittlerweile zur konsumgeeigneten Marke geworden ist – vom Parfum, über Handtücher bis zum Wodka ist alles dabei. Auch Laaksonens Heimat zelebriert den Künstler mittlerweile, legte eine Sonderbriefmarke auf und schickte den Film 2017 sogar als finnischen Beitrag ins Rennen um den Oscar.