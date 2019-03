Das Ungerechte: Bei heterosexuellen Paaren tritt dieser Prozess erst dann auf, wenn ein Elternteil das Kind in eine neue Beziehung mitbringt.

Aus allem anderen hält sich der Staat aber heraus. "Wenn in einer Ehe von heterosexuellen Partnern die Frau ein Kind zur Welt bringt, ist ihr Ehemann automatisch der Vater und Sorgeberechtigte des Kindes, auch wenn er nicht der biologische Vater ist (§ 1592 BGB)", erklärt uns Astrid Weinreich, Fachanwältin für Familienrecht.

Bei homosexuellen Paaren ist eine Stiefkindadoption aber immer notwendig.

Also auch, wenn Stephanie und Luisa seit Jahren verheiratet sind und ein Kind mit Hilfe einer Samenspende zur Welt bringen. Auch, wenn kein Vater in der Geburtsurkunde steht, also sonst niemand "Anspruch" auf das Kind erhebt. Stephanie muss in jedem Fall, wenn Luisa das Kind zur Welt gebracht hat, den kompletten Prozess der Stiefkindadoption durchmachen, um überhaupt irgendwelche Rechte an ihrem Kind zu haben.