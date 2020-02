Gerechtigkeit

Was dir keiner verrät, wenn du als Schwarze unter Weißen aufwächst

Deutschland ist mehrheitlich weiß. So weiß, dass schwarze Menschen jenseits der Großstädte immer noch für neugierige oder irritierte Blicke sorgt. Lehrer sind weiß, Kindergärtner sind weiß, Ärztinnen sind weiß. Shampoo ist für blondes Haar, Bodylotion für weiße Haut.

Auf dem Twitterkanal "hrmpfm" zeigt Amalie Toyou, 30, dass schwarze Menschen dadurch bisweilen große Probleme bekommen können. Amalie wuchs in Niedersachsen auf, in einer weißen Gegend, in einer weißen Familie.

Auf dem Gymnasium war sie eines von zwei nichtweißen Kindern. "Dass alle immer weiß sind, mach einen Alien-artig", sagt Amalie zu bento.