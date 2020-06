Fühlen

Zwischen Bier und Desinfektionsmittel: Ein Corona-Abend in der Stammkneipe

Unser Autor war zum ersten Mal seit Beginn der Coronakrise wieder in seiner Lieblingsbar

Es gibt Dinge, die dürfen sich für mich auf keinen Fall ändern: der PIN meiner Bankkarte, an den ich mich sonst erstmal ein halbes Jahr lang nicht mehr erinnere. Die Einrichtung im Elternhaus, die auch in 20 Jahren noch genauso aussehen soll wie zu Schulzeiten. Und der Platz an der Bar in der Stammkneipe, an dem ich schon mehr Zeit verbracht habe als es im Nachhinein klug gewesen wäre.

Stammkneipe. Der Begriff steht für Heimat und romantischen Sehnsuchtsort zugleich. Für einen Platz, der dann am besten ist, wenn er einfach so ist wie immer. Als in meiner Stammkneipe "Colors" vor Jahren eine neue Zapfanlage eingebaut wurde, die die Flüssigkeit im Hahn kühlt, schmeckte das Bier für einen Neukunden wohl deutlich besser – für mich schmeckte es bloß anders. Ein Puzzlestück meiner Stammkneipe hatte sich verändert. Uff.