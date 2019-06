"Ich hatte das Gefühl, dass mein Gott gar nicht will, dass ich schwul bin", sagt Frank Echsler. Der 27-Jährige ist mit dem christlichen Glauben aufgewachsen. Lange hatte er gehofft, seine Homosexualität "wegbeten" zu können: Als 17-Jähriger vertraute er sich dafür einem Geistlichen einer Freikirche an. Erst durch sein Theologiestudium und seinen jetzigen Mann hat er gelernt, dass sein Glaube und seine sexuelle Orientierung vereinbar sind. Seit August 2018 lässt er sich an der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg zum Pfarrer ausbilden.