Ähnlich wie Anne möchte auch Benny Vorbild sein. Der 31-Jährige ist Mathelehrer an einer Gesamtschule und schwul. Seit seinem Coming-out an der Schule ist er gelassener und die Beziehung zu seinen Schülerinnen und Schülern ist es auch. Inzwischen ist er der Ansprechpartner für Schüler, die selbst noch in der Findungsphase sind oder im Elternhaus Probleme haben.

Im Video siehst du, wie die beiden mit ihrem Coming-out an der Schule umgegangen sind.