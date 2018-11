Interessant ist, dass Schottland einen ziemlich späten Start hingelegt hat: Erst 1980 wurde Homosexualität entkriminalisiert, von 1988 bis 2001 durfte laut Gesetz in öffentlichen Einrichtungen nicht mal darüber gesprochen werden.

Wer steckt hinter der Idee?

Vorangetrieben wurde das Thema von der Kampagne "Time for Inclusive Education" (TIE). Sie leitete eine Arbeitsgruppe der Regierung und gab Empfehlungen dazu, wie LGBTI besser ins Bildungssystem integriert werden kann. Die Minister nahmen alle dieser Empfehlungen an.

Einer der Mitbegründer von TIE, Jordan Daly, sagte: "Das ist ein monumentaler Sieg für unsere Kampagne und ein historischer Moment für unser Land. [...] In einer Zeit von globaler Unsicherheit sendet das eine klare Botschaft an junge LGBTI-Menschen: dass sie in Schottland gewertschätzt werden."