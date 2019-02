"Pose" spielt zwar in der New Yorker LGBTI-Community im Jahr 1987, aber die Serie handelt von der Zukunft: Einer Welt, in der people of color in der Mehrheit sind, in der Männer und Frauen gleichberechtigt leben, in der Schwule, Lesben und Trans*menschen ihre Identität nicht verbergen, sondern feiern – einer Welt, in der sich Diskriminierung nicht in Luft aufgelöst hat, aber alle das richtige Rüstzeug dagegen haben. Auf Underground-Kostümbällen, die sie "Balls" nennen, treten Gruppen in Drag-Shows gegeneinander an: Mit opulenten Outfits, perfektem Make-Up, Disco-Musik und einem Tanz voller dramatischer Posen – daher auch der Serienname.