Was ist passiert?

Mehrere Gruppen hatten das Referendum angesetzt, um das Verbot von gleichgeschlechtlichen Ehen auch in die Verfassung zu schreiben. Demnach sollte ein Absatz verändert werden, in dem die Ehe derzeit geschlechterneutral als Bund zwischen zwei "Ehegatten" beschrieben wird. Die Ultrakonservativen wollten dies in die Beschreibung "Mann und Frau" ändern.

Um dies zu bestätigen, sollten die Rumänen am Wochenende abstimmen. Doch die Volksabstimmung scheiterte, weil zu wenige Menschen abstimmten. Nur rund 20 Prozent der Bevölkerung gaben ihre Stimme ab – für ein gültiges Referendum hätte es mindestens 30 Prozent gebraucht.