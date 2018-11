Ein Grund, warum Emma noch zu Hause wohnt, ist die Wohnung: Altbau in Hamburg-Winterhude, viereinhalb Zimmer, Stuck an der Decke. An der Eingangstür kleben bunte Sticker: "Refugees welcome" und "Atomkraft? Nein danke". Wer eintritt, wird von einer meterlangen Garderobe begrüßt. "Für die ganzen Jacken meiner Mütter", sagt Emma und seufzt. "Die haben beide so viele Klamotten. Und Schuhe!"

Ihre Mütter. Auch sie sind ein Grund, warum die 19-Jährige noch zu Hause wohnt: "Sie haben mir so viel mitgegeben an Wissen und Empathie. Homosexuelle Eltern sind kein Garant für Coolness, aber meine Mütter sind einfach toll." Gerade waren die drei in Italien, erst Biennale in Venedig, dann Roadtrip durch die Toskana.