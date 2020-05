Worum geht es?

Eine soziologische Studie, eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Autobiographie – dieser Roman trägt all das in sich. Eddy wird auf dem Dorf in einer abgehängten Gegend in Nordfrankreich groß, zwischen Fernsehen, Alkohol und Gewalt. Seine Familie ist so arm, dass oftmals sogar das Geld für richtiges Essen fehlt. Louis zeigt anhand seiner eigenen Kindheit, wie diese Armut eine Wut hervorbringt, die in Rassismus und Homophobie mündet. Er erzählt mit kühler Sachlichkeit davon, wie er von Mitschülern für "feminines" Verhalten täglich angespuckt wird, wie ihn seine Eltern schon als Kind dazu auffordern, das „tuntige Gefuchtel“ bleiben zu lassen. Und schließlich geht es auch darum, wie er der Enge des Dorfes entfliehen und aus Eddy Bellegueule der Schriftsteller Édouard Louis werden konnte.

Du solltest es lesen, weil…

Das Buch nicht nur eine individuelle Erfolgsgeschichte ist, sondern auch aufschlussreich erklärt, wie es dazu kommen kann, dass Menschen ihre eigenen Erfahrungen von Unterdrückung an vermeintlich Fremde oder Schwächere weitergeben. Louis stellt das Arbeitermilieu weder bloß, noch ist sein Debüt als Rachefeldzug gegen seinen Heimatort zu verstehen. Vielmehr prangert es ein ungerechtes Gesellschaftssystem an, das einen Kreislauf aus Armut und Bildungsferne hervorbringt.

"Salz und sein Preis" von Patricia Highsmith (1952)