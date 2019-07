Es ist eine große Inszenierung, in der viel zusammengeschnitten und verkürzt wird. Dennoch sind die Tränen der Teilnehmer am Ende einer Folge echt – weil sie so dankbar sind, dass jemand an sie glaubt und ihnen eine neue Chance gibt.

Für solche Gefühle würde ich glatt wieder häufiger den Fernseher einschalten.

Und nicht nur ich sehe das so: Die Sendung hat 2018 einen Emmy als "beste Reality-Sendung" gewonnen. Dieses Jahr könnten es noch mehr werden.