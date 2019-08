Grün

Nähen für die Umwelt: Katharina upcycelt alte Klamotten – und zeigt, wie das geht

Katharina Glas ist 26, lebt in Wien und ist eigentlich Tänzerin. Doch auf YouTube auf ihrem Kanal "How To Slay Omas Kleiderschrank" sehen ihr mittlerweile fast 30.000 Menschen regelmäßig dabei zu, wie sie alte Jeans ihrer Mutter enger näht, aus Tischdecken ihrer Oma Sommerkeider entwirft und Secondhand-Klamotten so umschneidert, dass sie aussehen wie neue teure Designerstücke. Dabei hat sie mit dem Nähen erst in diesem Jahr begonnen.

Wie hat das Upcycling ihren Blick auf die schnelllebige Modeindustrie verändert – und auf die Umwelt? Das verrät Katharina im Interview.

Hast du mit dem Nähen nur deshalb angefangen, weil du die Kleidung deiner Oma umnähen wolltest oder konntest du es schon vorher?

Katharina: "Das mit dem Nähen war eigentlich eine Schnapsidee. Ich war Anfang des Jahres viel zu Hause und habe aus Langeweile angefangen, englische Nähvideos auf Youtube zu schauen, in denen aus alten Klamotten neue gemacht werden. Das fand ich so faszinierend, dass ich mir für 20 Euro eine alte Nähmaschine über eine Flohmarkt-App gekauft habe. Ich habe sie vor mich hingestellt und dachte: So, jetzt fängst du halt mal an.