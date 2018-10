Was ist passiert?

Monatelang haben die Regierungparteien ÖVP und FPÖ einen Weg gesucht, die Ehe nur Partnerschaften zwischen Mann und Frau zu erlauben (ORF). Ohne Erfolg. Denn jetzt steht fest: Ab dem 1. Januar 2019 wird es in Österreich für alle Paare möglich sein zu heiraten.

Wie die rechtspopulistische Regierung in einer Erklärung mitteilte, werden die Parteien nicht weiter versuchen, gegen die Ehe für alle vorzugehen. Das Vorhaben der FPÖ, eine Lösung zu finden, um die Ehe Heterosexuellen vorzubehalten, sei "nicht umsetzbar", teilten die Fraktionsvorsitzenden August Wöginger (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ) am Donnerstag mit. Die beiden Parteien hatten in den vergangenen Monaten versucht, die Ehe klar als Partnerschaft zwischen Mann und Frau zu definieren und dies als Änderung in die Verfassung zu schreiben.