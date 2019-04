Wie gut sich das anfühlt, zeigen Trans-Personen jetzt auf Twitter und Instagram: Unter dem Hashtag #MomentsInTransition teilen sie Momente aus dem Prozess ihrer Geschlechtsangleichung – und zeigen, wie glücklich sie damit sind.

Den Anfang machte die Kanadierin Gabrielle Diana: In einem Instagram-Post verglich sie ein altes Foto (links) von sich mit einer aktuellen Aufnahme (rechts). Darunter beschrieb sie, wie sie sich früher fühlte:

"I was also highly depressed, felt trapped, unhappy, and fucking low. … I wanted so badly to find ME."

Und wie gut es ihr heute geht:

"This dream I had is finally becoming something REAL and I wouldn't have it any other way. … I've never been more happy and I can't believe this is real."