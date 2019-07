Die Lacher seines Publikums hat Lanz in diesem Moment auf seiner Seite. Aber war es nur ein kleiner Witz oder doch ein verletzendes Vorurteil, das Lanz hier vor 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weiterverbreitete? DJ Felix Jaehn zumindest blieb professionell und höflich. Es sei eben nicht so, dass er sich nicht entscheiden wolle, sondern, dass er sich nicht entscheiden könne. Und genau das sei auch vollkommen okay für ihn.