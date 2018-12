Am Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie (IDAHOT) wird genau daran erinnert. Beim"RainbowFlash" in Hamburg und in vielen weiteren Städten werden an diesem Aktionstag bunte Luftballons steigen gelassen. Wir haben acht Menschen gefragt: Wann fängt für dich Diskrimierung an und wie reagiert man am besten darauf?

Ihre Antworten siehst du im Video.