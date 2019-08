Das Gefühl der Sicherheit fällt mir auf, weil ich es auch anders kenne.



Bevor ich meine Ex-Freundin in der Öffentlichkeit geküsst habe, sah ich mich um. Was für Leute sind da? Guckt jemand? Zwei Frauen, die offen zärtlich sind, kriegen oft das Doppelte an Belästigungen ab. Und Frauen, die Frauen lieben, fühlen sich auch heute noch oft unsicher.

Auch mitten in Deutschland, selbst in liberalen Großstädten.

In einer Studie der Lesbenorganisation LesMigras gab ein Drittel der befragten queeren Frauen an, schon einmal von Menschen aus dem engen Umfeld (Freunde, Familie) beschimpft worden zu sein. 65 Prozent seien von Fremden in der Öffentlichkeit beschimpft worden. Ein Fünftel hat schon Gewalt in der Öffentlichkeit erlebt.