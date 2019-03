Today

Letzter Aufstand gegen den Brexit: Hunderttausende unterschreiben Online-Petition an das Parlament

Das ständige Hin und Her der Brexit-Verhandlungen reißt nicht ab. Premierministerin Theresa May hat die Europäische Union am Mittwoch um einen Aufschub des Austritts aus der EU bis Ende Juni gebeten. (Tagesschau)

Eigentlich geht es beim Brexit nur noch um das "Wann" und "Wie". Denn der Austritt an sich ist seit dem Referendum 2016 beschlossene Sache. Doch nun formiert sich im Netz noch einmal ein Aufstand gegen diese ursprüngliche Entscheidung.

Innerhalb weniger Stunden haben Hunderttausende eine Online-Petition gegen den Brexit unterschrieben.

Gestartet wurde die Petition auf der offiziellen Seite des britischen Parlaments. Unter dem Namen "Revoke Article 50 and remain in the EU" (dt.: "Widerruf von Artikel 50 und Verbleib in der EU") unterschrieben in den ersten Stunden nach dem Start bereits fast 700.000 Menschen die Aktion. Sekündlich stieg der Zähler der Petition. Allein zwischen 6:45 Uhr und 9:00 Uhr unterschrieben über 100.000 Menschen.

Das Ergebnis: Die Server brachen zusammen, die Seite war immer wieder nicht erreichbar.