Gerechtigkeit

Fünf Jahre "Flüchtlingskrise": Gibt es eine Generation "Refugees Welcome"?

Knapp fünf Jahre ist es her, dass Europäer begannen, von einer "Flüchtlingskrise" auf dem eigenen Kontinent zu sprechen: Im Sommer 2015 häuften sich die Berichte von syrischen Flüchtlingen, die verloren an deutschen Landstraßen aufgefunden wurden, der Druck des Leidens und der Not schien fast physisch auf die Grenzen der Europäischen Union zu wirken.

2015 gilt als das Jahr, das viele Menschen in Deutschland nach rechts rücken ließ – als Protest gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik. Es gilt auch als das Jahr der "Willkommenskultur".

Was macht einen Menschen politisch – und wie sehr beeinflussen einzelne Ereignisse seinen Weg? Einer Studie zufolge hat in den Jahren seit 2015 mehr als die Hälfte der Bevölkerung ab 16 Jahren sich auf irgendeine Weise für Geflüchtete eingesetzt – sei es durch Einsatz in Notunterkünften oder Geld- und Sachspenden (Bundesfamilienministerium).



War die Flüchtlingskrise ein Moment der Politisierung in Deutschland? Was hat 2015 mit "Fridays for Future" und der politischen Lage heute zu tun? Und was bedeutet die Coronakrise für die Helfer von damals?

Der Flüchtlingshelfer, der die CSU verließ

Wenn Sebastian Huber im Herbst 2015 nicht nach Ungarn gefahren wäre, wenn er nicht am Grenzzaun gestanden hätte, dann wäre sein Leben anders verlaufen, ist er sich heute sicher.

Zum Zeitpunkt seiner Reise kamen täglich tausende Geflüchtete an der Grenze zwischen Ungarn und Kroatien an. Sebastian war 20 Jahre alt und Ortsverbandsvorsitzender der Jungen Union einer Gemeinde in der Nähe von München. Er wollte sich mit eigenen Augen ansehen, was da gerade passiert. Am Ende blieb er mehrere Tage, half bis zur eigenen Erschöpfung und verteilte Wasser und Essen an syrische Familien, die schon seit Wochen unterwegs waren und nun in Züge Richtung Österreich und Deutschland stiegen.

Als er in die Heimat zurückkehrte, überdachte er seine politischen Ansichten. "Mein Blick auf die Welt hat sich damals um 180 Grad gedreht", sagt er nun. Wenige Wochen nach den Erlebnissen in Ungarn trat er aus der CSU aus. "Ich habe damals viel reflektiert und mir Gedanken gemacht über die klassischen Stammtischparolen, die es in der Partei leider gibt – und die man als junger Mensch auch aufnimmt und sich dann denkt: Das ist halt so."

Sebastian konnte für sich nicht rechtfertigen, in der Partei zu sein, die die Obergrenze forderte.

"Nach meinem Austritt wurden natürlich schnell Fragen gestellt: Zu welcher Partei willst du jetzt gehen? Willst du wirklich mit der Kommunalpolitik aufhören? Fragen, die ich mir selbst auch jeden Tag gestellt habe. Aber ich musste das erlebte zunächst verarbeiten."

Bei Sebastian wurde eine Posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. "Ich konnte nachts nicht schlafen, sah im Traum Bilder meiner Reise vor mir. Das Geräusch einer einfahrenden S-Bahn versetzte mich zurück an den Rangierbahnhof in Ungarn. Ich wachte nachts schreiend auf."

Er habe eine Zeit lang eine richtige politische Depression gespürt und keine Kraft gehabt, weiter mit zu gestalten, sagt er. "Heute, also knapp vier Jahre später, habe ich das meiste verarbeitet. Ich gehe auf Demos, diskutiere auch im Netz langsam wieder mit. Den Entschluss, einer Partei beizutreten, habe ich in den letzten Jahren schon mehrfach gefasst und wieder verworfen. Ich denke, der Tag an dem dies geschieht, ist heute näher als damals."

Seine Freunde, sagt Sebastian, seien heute alle politisch interessierter als sein alter Freundeskreis. "Wir tauschen uns ständig über das Geschehen in der Welt aus, diskutieren und informieren uns gegenseitig. Etwas, was zuvor mit meinen Freunden nur selten möglich war."

Zusammengenommen sei 2015 das prägenste Jahr seines Lebens gewesen. "Es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin - und ich würde es wieder so machen!"