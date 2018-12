Streaming

24 Menschen, die dir erklären, wie schlecht "Dogs of Berlin" wirklich ist

"Das RTL-Nachmittagsprogramm von Netflix"

Wer wissen will, wo Berlin am dreckigsten ist, muss zum U-Bahnhof Kaiserwarte fahren. Hier treffen korrupte Polizisten, die Kurt heißen, auf junge Frauen, die den Nachnamen "Ludar" tragen. Was vielleicht komisch klingt, beschreibt in einem Satz in etwa die Handlung von "Dogs of Berlin".

Die neue Netflix-Serie – nach "Dark" erst die zweite deutsche Produktion überhaupt – startete am Freitag. Schon Monate vor dem Start sorgte "Dogs of Berlin" für viel Aufmerksamkeit, nachdem rechte Facebook-Nutzer und Twitter-Trolle ein Szenenbild der Serie als Beleg für angebliche Flüchtlingsgewalt verbreiteten (bento).

Nun, gut ein halbes Jahr später, ist die neue Serie endlich da und die Enttäuschung bei vielen offenbar groß (hier gibt es den Trailer). Die Kritiken für "Dogs of Berlin" sind fast ausnahmslos schlecht. Von "ständiger Überinszenierung", "Klischees im Scheinwerferlicht" und einer Serie wie eine Stopfgans ("Alles rein in den Hals") ist die Rede. Gedreht wurde die Serie übrigens vom Macher der Til-Schweiger-"Tatorte", Co-Star Fahri Yardım spielt eine Hauptrolle in der neuen Produktion.

Doch ist "Dogs of Berlin" wirklich so schlecht, wie alle sagen? Diese 24 Menschen erklären es dir:

Über die Frauenrollen: