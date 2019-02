Lieber Jens Spahn, mal so unter uns Pastorentöchtern: Wir sind uns ja einig, dass Homosexualität keine Krankheit ist - und keiner Heilung bedarf. 🏳️‍🌈 Wie viele Berichte aus Wissenschaft und Medien über diese inhumanen - und unchristlichen - Methoden braucht es noch, ehe diese Praxis an MINDERJÄHRIGEN endlich im Bundestag debattiert und beim Namen genannt wird⁉️ Nimm deine Freundinnen Katarina Barley und Franziska Giffey ins Gebet und lasst Taten sprechen! 💪 Und falls du noch Stichwortgeberinnen für die Umsetzung brauchst, kommen Sigrid Grajek, Lucas Hawrylak, Annet CJ Tuntralittchen und Miss Pan Am DragAirlines gern auf einen Sekt vorbei, geht ja schließlich um was. 💄 #homobrauchtkeineheilung