Today

Typ will Frau ausrauben – und wusste nicht, dass sie MMA-Kämpferin ist

Er hat sich definitiv mit der falschen Frau angelegt

Ein Dieb in Brasilien hat sich für einen Straßenraub ganz offensichtlich ein falsches Opfer ausgesucht. Beim Versuch eine Frau zu überfallen bekam, er nämlich die Prügel seines Lebens. Denn was er nicht wusste:

Die Frau ist Mixed-Martial-Arts-Kämpferin.

Die 26-jährige Käfigkämpferin Polyana Viana war am vergangenen Samstag in Rio de Janeiro unterwegs und wartete auf eine Mitfahrgelegenheit. Wie sie dem Portal mmajunkie.com berichtete, setzte sich ein Mann neben sie und fragte nach der Uhrzeit. Als sie sie ihm gab, ging er aber nicht. "Und dann sagte er: 'Gib mir dein Telefon. Versuche nicht zu reagieren, ich bin bewaffnet'", so Viana weiter.

Er griff an eine "Waffe", die laut der MMA-Kämpferin aber deutlich zu weich war, um echt zu sein. Also stand sie auf und verteidigte sich. "Zwei Schläge und einen Tritt ließen ihn zu Boden fallen, so Viana. "Dann setzte ich ihn an die gleiche Stelle wie zuvor und sagte: Jetzt warten wir auf die Polizei."

Die Beamten konnten feststellen, dass der Dieb tatsächlich nicht bewaffnet war, sondern nur ein Stück Pappe mit sich trug.

Welche Reaktionen gab es auf die Tracht Prügel?

Der Präsident der größten Liga für MMA "Ultimate Fighting Championship", Dana White, postete ein Bild von Viana und ihrem Dieb bei Instagram mit dem Kommentar: "Links Polyana Viana, eine unserer UFC-Kämpferinnen. Rechts der Typ, der versucht hat, ihr das Handy zu stehlen. Ziemlich beschissene Idee."