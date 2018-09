Das ebenfalls in dem Gesetzestext geregelte Verbot von Sex mit Tieren ist von dem Urteil unberührt.



Warum gab es das Gesetz gegen Homosexualität überhaupt noch?

Bereits in der Vergangenheit hatte es Bestrebungen gegeben, die diskriminierende Regelung abzuschaffen. Das jetzt gestoppte Gesetz war eines der ältesten weltweit, in dem Homosexualität kriminalisiert wurde. Es hatte seine Wurzeln in der britischen Kolonialzeit.