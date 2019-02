Was muss sich bei der Polizei noch ändern?



Meiner Meinung nach könnte sich die Polizei in Deutschland etwas mehr am Vorbild der Niederlande orientieren. Dort gibt es ein interenes Netzwerk, das sich "Roze in Blauw" nennt, also Rosa in Blau. Das ist ein ganz offizielles LGBT-Mitarbeiternetzwerk, dem nicht nur LGBT-Kollegen angehören, sondern auch "straight allies", wie sie sich so schön nennen.

Ihre Mitglieder sind ganz offiziell als Ansprechpartner auf den Internetseiten der niederländischen Polizei aufgeführt. Und wer nicht mit einem Heterosexuellen reden möchte, aus Angst, nicht ernstgenommen zu werden, der hat die Kontaktdaten der Mitarbeiter dieses Netzwerks.

Ich fände es super, wenn wir auch signaliseren würden: Wir haben nicht nur die Gleichstellungsbeauftragte, die sich für die Gleichstellung von Frau und Mann einsetzt, wir haben nicht nur die Schwerbehindertenvertretung oder den Personalrat – sondern über diese gesetzlichen Erfordernisse hinaus wollen wir auch nach außen hin zeigen, dass wir tolerant sind und auch überhaupt kein Problem mit LGBT haben und um die Herausforderungen im Umgang mit dieser Thematik wissen.



Für welche speziellen LGBT-Themen müsste die Polizei noch sensibilisiert werden?

Wenn eine Straftat gegen eine Person wegen ihrer sexuellen Identität begangen wird, dann ist das grundsätzlich politisch motivierte Kriminalität – ein Hassverbrechen, so wird es vom Bundeskriminalamt definiert.

Ob solche Straftaten aber immer als Hasskriminalität in die Kriminalstatistik aufgenommen werden, wage ich zu bezweifeln.

Wenn zum Beispiel bei Maneo, einem schwulen Anti-Gewalt-Projekt in Berlin, in einem Jahr mehr als 300 Übergriffe gemeldet wurden, und im gleichen Zeitraum in der kompletten Polizeilichen Kriminalstatistik für ganz Deutschland weniger Fälle gemeldet wurden, dann kann da etwas nicht stimmen.

Da müsste man noch vonseiten der Polizei mehr sensibilisieren. Einerseits müssen Polizisten geschult werden, damit sie wissen, dass Straftaten aufgrund beispielsweise der sexuellen Orientierung auch zur politisch motivierten Kriminalität zählen. Andererseits müssen auch die Menschen aus der LGBT-Community wissen, dass es politisch motivierte Kriminalität ist, wenn sie bespuckt oder geschlagen werden. Das sind Staatsschutz-Delikte, nicht irgendeine Kleinigkeit.