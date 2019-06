Heidi Klum sucht wieder schöne und talentierte Menschen. Bei ihrer neuen Show "Queen of Drags" geht es allerdings nicht um junge Frauen, sondern Dragqueens – also meist Männer, die geschminkt und aufwendig verkleidet mit Geschlechter-Stereotypen spielen. Gemeinsam mit Ex-"Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz und der Dragkünstlerin Conchita Wurst sitzt Klum in der Jury, die in der Pro-Sieben-Show "Deutschlands beste Dragqueen" sucht.