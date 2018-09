Today

Hamburger AfD-Fraktionschef tritt wegen "Zusammenarbeit mit Rechtsradikalen" aus

"Irgendwann ist auch der längste Geduldsfaden zu Ende"

Jörn Kruse war AfD-Mitglied der ersten Stunde – schon 2013 trat der Wirtschaftsprofessor bei, als Bernd Lucke die "Alternative" als Anti-Euro-Partei gründete. Doch im Gegensatz zu Lucke blieb Kruse auch dann noch in der Partei, als diese immer weiter an den rechten Rand rückte. Seit 2015 sitzt er für die Partei in der Hamburger Bürgerschaft, er ist Vorsitzender der dortigen AfD-Fraktion. (Wikipedia)

Doch nun ist die AfD offenbar auch Kruse zu rechts: Er legt zum 1. Oktober seinen Fraktionsvorsitz nieder und tritt aus der Partei aus.

Das kündigte er den Fraktionsmitgliedern am Donnerstag in einer Email an, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Seinen Schritt begründet er darin mit der zunehmenden Zusammenarbeit von Teilen der AfD mit Rechten und Rechtsradikalen, die er "untolerierbar" nennt. "Irgendwann ist auch der längste Geduldsfaden zu Ende", heißt es in der Email.

Kruse hatte sich in der Vergangenheit bereits gegen rechtsradikale Tendenzen in der AfD ausgesprochen: So nannte er Björn Höcke nach seiner Rede zum Holocaust-Mahnmal einen "Idioten". Die Partei dürfe sich nicht radikalisieren, sagte er damals. (Hamburger Morgenpost)

Kruse wird auch nach seinem Austritt weiter der Bürgerschaft angehören, jedoch nur noch als fraktionsloser Abgeordneter.

