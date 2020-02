Obwohl man bei "GTA" auf sie ziemlich alles und jeden mit einer Waffe zielen kann, kann man keine Schüsse auf die Parade abfeuern und die Teilnehmer nicht verletzen. So soll wohl verhindert werden, dass Homophobe das Add-on für Gewaltvideos missbrauchen – die Idee setzt vor dem Hintergrund der Schießerei in einem LTBQ-Club in Orlando (bento) so ein deutliches Zeichen. Im Promovideo sieht man tanzende Spielfiguren in friedlichem Miteinander. Ein Demonstrant hält ein Schild mit der Aufschrift "Orlando" in die Höhe.



So sieht die Gay-Pride-Parade in "GTA" aus: